أخت العميد والعقيد

عميد وعقيد سهرانين بالثكنة وزهقانين فنادوا عالحرس ....

قالولو : روح فيّق لنا عسكري يجي يسلّينا ....

راح فيّق عسكري عايف حاله من العسكريه ونفسيته خرا ....!!

قاله العميد : احكي لنا نكتة ياعسكري !!

قال العسكري : هسا فيّقتوني من النوم منشان احكيلكم نكتة ؟

قالولو : إحكي ولا نحبسك 15 يوم ...

قال العسكري : أمري لله ...

كان في بنتين صديقات ...

وحدة منهن أخت عميد ...

والثانيه أخت عقيد ...

هالبنتين دايما مع بعض...

ومن كتر ما كانوا يحبوا بعض وصّوا أهلهم بس يموتوا يدفنوهم مع بعض بنفس القبر ...

وللصدفة بيوم من الأيام عملوا حادث وماتوا التنتين ...

فعملوا بوصيتهم ودفنوهم بنفس القبر ...

وحطوا راس إخت العميد على راس إخت العقيد ...

وإيد إخت العميد على إيد إخت العقيد ...

وصدر إخت العميد على صدر إخت العقيد ...

و".." إخت العميد على ".." إخت العقيد ...

العسكري صار له شهرين محبوس بالسجن وكل آخر أسبوع العميد بيتذكر القصة وبيمدّد له اسبوع.