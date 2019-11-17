أدخل لترى صورة المقطوع من شجرة الحقيقية!

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 12:01 مقطوع من شجرة مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند "الإدارة الكردية" تدعو دمشق لتحسين لغة الحوار وتهاجم أردوغان كشف هوية منفذ تفجير "الباب" شمال سوريا "الوفاق" الليبية تحسم قضية تسليم سيف الإسلام القذافي للجنائية الدولية نتنياهو: حملتنا على "غزة" حققت أهدافها الفنانة اللبنانية "إليسا" بإطلالة مثيرة من حفلها الأخير في دبي! Loading content ...