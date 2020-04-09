أردنية تطالب باستعادة زوجها المحظور لدى ضرتها..



طالبت امرأة أردنية باستعادة زوجها المحظور لدى ضرتها في مدينة أردنية أخرى منذ أكثر من 12 يوما، بسبب فيروس كورونا.

وقالت السيدة الأردنية في اتصال صوتي على أحد البرامج المذاع في الأردن، إنها زوجة ثانية وتقيم في عمان وأن زوجها ذهب لبيته الأول في مدينة مادبا، إلا أن صدور قرار منع التجول بسبب وباء كورونا، حال دون عودته إليها مرة أخرى.

وناشدت السيدة عبر البرنامج سلطات بلادها بوضع استثناء من قرار منع التجول خاص بمتعددي الزوجات حتى يتسنى لزوجها ولغيره العودة إلى بيوتهم.

ومن جهته، علق مذيع البرنامج، ياسر النسور، الذي أكد على أحقية طلب السيدة، بشكل طريف، حيث سألها اذا ما كان زوجها تعمد الذهاب لزوجته في هذا التوقيت هربا منها، إلا أن الزوجة نفت ذلك، مشيرة إلى أنه يريد العودة إليها.

وفي 21 آذر الفائت دخل قرار السلطات الأردنية، بفرض حظر التجوال، حيّز التنفيذ في جميع مناطق البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في المملكة الأردنية الهاشمية حوالي 300 حالة، توفي منهم 5 حالات، وشفي حوالي 45، حسب أحدث تصريحات وزير الصحة في البلاد.

وعالميا، تجاوز عدد الإصابات في هذا المرض الذي انتقل من الصين إلى جميع أنحاء العالم، المليون حالة، توفي منها أكثر من 35 ألفا وتعافى نحو 215 ألفا منها في أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية.