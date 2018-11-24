المتعمدون في النهر

خالد أبو الخير

حين تتحدر نزولا إلى البحر البحر الميت وتكون وجهتك النهر المقدس، يتعين ان تتحلل من ثقل الكائن، فأنت على وشك أن تطأ، خفيفاً، أرض الانبياء وعلى الرغم من المأساة التي شهدتها المنطقة قبل أسابيع، إلا ان مسؤولين يؤكدون انها مجرد طاريء عابر، فالمنطقة امنة تماماً، يؤمها سياح وحجاج كالمعتاد.

محطتنا الاولى كانت تجاه المغطس، الذي يظن انه يخص المسيحيين فحسب، في حين أن خمسة من الانبياء أموها، ذكروا جميعاً في القرآن الكريم، ما يجعل منها أخفض بقعة على كوكب الارض، إتصلت بالسماء.

خمسة أنبياء

يعدد المهندس رستم مكجيان ، مدير موقع المغطس، الذي استقبل الوفد الاعلامي بتنظيم من جمعية اصدقاء البحر الميت، بكثير من الحفاوة، الأنبياء الذين جاؤوا المنطقة بسيدنا الياس " ايليا" الذي ورد ذكره في سورة الصافات اية 323 " وإن الياس من المرسلين"، كما ورد ذكره في سفر الملوك الثاني: " النبي الياس مع تلميذه " اليشع" –" اليسع في القرآن" ، قدما من اريحا فلما وصلا نهر الأردن ولمس ثوب النبي الياس النهر، إنفلق نهر الأردن"، فيما يشبه ما حدث في معجزة سيدنا موسى حين شق البحر الأحمر " ، وحين وطأ الضفة الشرقية للنهر صعد بعربة من نار إلى السماء، وسقط ثوبه، فالتقطه تلميذه اليشع، بمعنى آخر انه استلم النبوة هنا.

ويذكر مكجيان أيضاً أنه بعد وفاة النبي موسى الذي نظر إلى الاراضي المقدسة من قمة جبل "نيبو" الواقع على بعد عدة كليومترات في مأدبا، مر تلميذه النبي يوشع بن نون من هذه المنطقة بالذات في طريقه إلى فلسطين.

وخرج النبي يحيى بن زكريا " يوحنا المعمدان"، إلى هذه البرية وأقام بها، وسمي بالمعمدان لأنه عمد السيد المسيح، وكان يعمد الناس في نهر الأردن بانتظار مقدمه ، وكان الناس يسألونه" أنت إيليا.. انت المسيح؟ فكان يجيب " أنا صوت صارخ في البرية"،أَنَا أُعَمِّدُكُمْ بِمَاءٍ، وَلكِنْ يَأْتِي مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنِّي، الَّذِي لَسْتُ أَهْلاً أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ. هُوَ سَيُعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَنَارٍ". وفي هذا المكان الذي شهد مهد المسيحية التقى النبيان.

وما تزال ماثلة للعيان المغارة اتي اقام بها النبي يحيى وكان يتعبد بها، والواقعة على طريق الحج القديم.

لا حدود للانبياء

يقول رستم: الشيء المذهل ان الروايات الدينية والتاريحية والخريطة الفسيفسائية ل 156 موقعا دينيا في الاردن وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر " التي اكتشفت في كنيسة "سان جورج" البيزانطية بمأدبا والتي ترجع الى القرن السادس الميلادي فضلاً عن روايات الحجاج ورجال الدين القدماء ومنهم المطران صفرونيوس صاحب العهدة العمرية مع الخليفة عمر بن الخطاب، انطبقت 100 في المائة على ما وجدناه في هذا الموقع.

وأضاف: الإسرائيليون يروجون أن الاراضي المقدسة عندهم فقط، وهذا غير صحيح، فالأردن جزء لا يتجزأ من الاراضي المقدسة لأن الانبياء لم يكن عندهم حدود".

واكد ان عشرات الكنائس بينت في هذا المكان خلال العهد الاسلامي،" ما يشير الى الحرية الدينية التي تمتع بها المسيحيون خلالها، وصولا الى العهد الهاشمي الزاهر".

مشاق وجهد

وقال إن المنطقة كانت مزروعة بالالغام عقب حرب 1967 ومعركة الكرامة 1968، وجرى تطهيرها من الالغام عقب توقيع معاهدة السلام عام 1995، مشيراً إلى ان جهوداً كبيرة بذلت لتطهير المغطس والكشوفات الأثرية وإعداد لاستقبال الزوار باشراف من سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، رئيس مجلس أمناء المغطس.

وروى مكجيان ان رسالة الموقع هي رسالة سلام ووئام، مشيراً إلى تأثر رؤساء دول زاروا المكان، وكان آخرهم الرئيس المكدوني وزوجته، ومؤكدا أن اربعة باباوات زاروا المغطس، كان اولهم البابا بولس الثاني، وان الملك الراحل الحسين أهداه شجرة زيتون زرعت في الفاتيكان وصارت رمزاً للسلام، كما زار بابا الفاتيكان، فرنسيس، موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام، في 2014 ضمن أدائه للحج في الأراضي المقدسة، وكان الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في استقباله وقاد جلالته السيارة التي استقلها البابا.

وقال ان الموقع يتقاضى رسوما بسيطة من الزوار تذهب كمصاريف تشغيلية، مشيراً الى بناء مقام للسيد المسيح، لربط المسيحيين والمسلمين في المكان، كون النبي عيسى عليه السلام ذكر في القران الكريم 20 مرة، مقدرا الدخل السنوي للموقع بحدود مليون ونصف دينار.

الطريق إلى نهر الأردن ترابي تحفه طبيعة قاسية، فيما تناثرت على جانبه اشجار السدر الصحراوية، كشاهد على الرحلة والمكان.

ما حمله النهر

توقفنا لنشاهد تلة إيلياء، التي صعد منها النبي الياس إلى السماء تزينها لوحة تمثل الرحلة وسقوط الثوب، كما هو الحال بالنسبة للمغارة التي تعبد بها النبي يحيى، قبل ان يلقي الملك هيردوتس القبض عليه، لرفضه زواجه من زوجة اخيه المحرم في الديانة اليهودية، فرقصت له ابنتها سالومي في مكاور بمأدبا، فلما طابت نفسه وسألها : أطلبي ما تريدين؟ طلبت رأس النبي الذي صعد شهيداً وجيء برأسه اليها، وهو النبي الشهيد بان الشهيد، كون والده زكريا استشهد أيضاً في واقعة آخرى.

في مكان المغطس، ثمة كنيسة ولوحة حجرية تحمل اسم نهر الأردن باللغتين العربية والانجليزية، تنحدر خلالها الى ممر يفضي إلى النهر، فلا تفصلك عن فلسطين الا خمسة او ستة أمتار من المياه المقدسة، كاتمة اللون، بسبب ما حمله النهر في رحلته الممتدة من جبل الشيخ إلى البحر الميت.

في الطرف الأخر الاسرائيلي، كان هناك العلم والجنود الاسرائيليون الذين يحرسون المكان، وعدد من الحجاج الذين يتعمدون. وشهدنا عماداً لطفلة صغيرة على الضفة الشرقية للنهر " الفيديو".

ورداً على سؤال، نفى ماكجيان أن يكون السيد المسيح تعمد هنا، نظراً لأن مياه النهر غاضت عن مجراها، ما اضطرنا الى القيام برحلة قصيرة لم تتعد الكيلومتر، الى موقع عمادة السيد المسيح، الذي ضم كنيستين، وبناء حين يفيض الماء ويغطيه يأخذ شكل صليب، قائلاً: هنا عمد يوحنا المعمدان المسيح.

متنزه ولي العهد

المحطة الثانية كانت في متنزه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في منطقة البحر الميت، الذي كان حقاً مكاناً رائعا نصبت فيه مظلات واماكن لجلوس الناس فضلا عن ملاعب كرة قدم والعاب كهربائية متقدمة واماكن مخصصة للشواء، الذي اكدت نائب المدير العام لهيئة المناطق التنموية المهندسة أمل زنون المشرفة على المشروع، ان استخدام كل هذه المرافق مجاني، والمتنزه جاهز تماماً لاستقبال الزوار.

وأضافت زنون ان منطقة البحر الميت أمنة تماماً، وأن الحادث الذي وقع كان في منطقة محدودة جداً، ولم يؤثر على المتنزه.

الجولة شملت ايضاً الكورنيش الجديد الذي اقامته هيئة المناطق التنموية بكلفة 20 مليون دينار، ليوفر ممشى للزوار والسائحين وفرص استثمارية تشمل اقامة مطاعم ومقاه وفنادق. وفق زنون.

وأشارت الى ان جزءاً بسيطا من الكورنيش تجاه البحر جرفتها السيول، بسبب طبيعة التربة التي تتضمن ملحاً يفتته الماء، وأنه يجري الان معالجتها بطرق هندسية وعلمية .

الرياضيات الجوية

حطت بنا جولتنا التالية في مقر الرياضيات الجوية في البحر الميت، الذي ينظم رحلات جوية يومية تجوب سماء البحر الميت، وذلك لإتاحة الفرصة للزوار وعشاق المغامرة من استكشاف أخفض بقعة على سطح الأرض بواسطة طائرات الترالايت (Ultra-Light).

وأفاد مدير النادي الكابتن تيمور شاوة ان الرحلات تشمل جبل نبو وموقع المغطس والبحر نفسه، وتهدف إلى استكشاف أبرز المواقع السياحية في المنطقة من ارتفاعات شاهقة تعكس جمال تلك المنطقة بشكل بانورامي خلاب، كما سيستشعر الزوار بروح وجمالية المكان وتاريخه العريق على مر السنين بطريقة غير تقليدية تتيح لهم فرصة التعرف على البحر الميت بشكل استثنائي وفريد من نوعه.

العاصفة

لم تلبث الغيوم ان تلبدت في سماء البحر الميت، وهبت على الاعلاميين عاصفة ترابية اعقبتها زخات من المطر والبرد، أثناء تنقلهم في سيارات مكشوفة تابعة لهيئة المناطق التنموية، فابتلوا ، رغم ان سياح كانوا في استراحة أمانة عمان، قابلوا العاصفة بالمايوه.

وكان واضحاً أن البنية التحتية المتكاملة المتوفرة في المنطقة ، تجعل من منطقة البحر الميت منطقة امنة تماماً، ووجهة فضلى للكثير من السياح الأجانب والاردنيين.

ووفقا لرئيس جمعية اصدقاء البحر الميت زيد السوالقة فأن منطقة البحر الميت شهدت ارتفاعاً في اعداد الزوار الأجانب بنسب هي الأعلى منذ أكثر من 10 سنوات ، ما ينفي الشائعات التي يروجها البعض عن كونها غير امنة.

ونوه إلى أن المخاطر التي قد تبعث الخوف في نفوس السياح، تنجم عن ارتيادهم للمواقع غير المؤهلة كجنبات الطرق والسيول والاودية والشواطئ، كما حدث خلال فيضان سيل زرقاء ماعين، مبيناً الى انه وفي نفس وقت الحادثة كانت المنتجعات السياحية في البحر الميت تعج بالسياح والزوار وسط اجواء مثالية.

ورأى ان تراجع السياحة الداخلية في المنطقة غير مبرر، مؤكداً أن البنية التحتية الموجودة هناك كفيلة بمواجهة أية ظروف جوية غير اعتيادية .

ترتيل وترنيم

في طريق العودة، والبحر والمغطس والارض المقدسة تبتعد، بدا أن ما همس به الأردن ظل يتردد ترتيلا وترنيما.