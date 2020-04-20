أفلام البورنو المباشرة تزدهر مع الحجر المنزلي

خبر غريب عن تأثيرات تفشي فيروس كورونا ودخول الناس في الحجر المنزلي في معظم دول العالم.

يقول الخبر الذي نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية ان صناعة الجنس آخذة في الازدهار مع إجراءات الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن "ممارسة الجنس أمام الكاميرات" تلقى رواجاً، حيث يقوم العاملون في مجال الجنس بالتسجيل بأعداد كبيرة في مواقع التصوير هذه الأيام .

وفي الوقت الذي تقدم فيه 16 مليون شخص في الولايات المتحدة بطلب للحصول على إعانات البطالة في الأسابيع الثلاثة الماضية ، سارع اندفاع أشخاص إلى ممارسة عمل جديد مؤداه تقديم بث مباشر جنسي الصريح.

وبما أن ما يقرب من نصف سكان العالم يخضعون بشكل من الأشكال لأوامر الحجر المنزلي ، فإن الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل يشهدون أيضًا رواجاً كبيراً، ونموًا كبيرًا في المتابعين.

برضه القعدة بدون عمل مشكلة.. او كما يقولون القعدة بطالة؟ هههههه