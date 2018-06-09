أقوى الكلمات- خالد أبو الخير

خالد أبو الخير

كثيرون ممن يشتغلون بصناعة الكلام لا يعرفون معنى الكلمة وأهميتها، فتراهم يستخدمون قاموساً من الكلمات التي لا تنبع من قلب ولا تصدر عن جنان، لا صدق فيها ولا التزام، وكأن الحياة والعواطف والآمال مجرد استراحة للعب بالبيضة والحجر، ما يذكرنا بعصر السفسطائيين الذين حاججوا بأن الفيل يقدر أن يطير. والأنكى أنها كلمات بلا طعم او رائحة، فكيف لها أن تحلق وتطير وتدخل عقول وقلوب الناس.

ويعتور كلامهم عادة تكرار لمفردات بعينها، وكأنها «البحر في أحشائه الدر كامن»، نضبت مياهه ولآلئه، الأمر الذي ينبئ -ليس- بضعف وفقر لغوي فحسب، وانما ثقافي ايضاً.

ولكن حقا: ما الكلمة.

السؤال سبق أن طرحه وأجاب عنه الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحيته «الحسين ثائراً وشهيداً»، حين قال:

أتعرف ما معنى الكلمة؟

مفتاح الجنة في كلمة

دخول النار على كلمة

وقضاء الله هو كلمة

الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مزخور

الكلمة نور..

وبعض الكلمات قبور

وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري

الكلمة فرقان بين نبي وبغي

بالكلمة تنكشف الغمة

الكلمة نور

ودليل تتبعه الأمة.

الكلمة زلزلت الظالم

الكلمة حصن الحرية

إن الكلمة مسؤولية.

فإن لم يجد امرؤ ما يقوله فعليه بأقوى الكلمات، وهي الصمت.