أموال رجل عجوز وزوجته المطيعة

رجل عجوز وزوجته

كان هناك رجل يعمل طوال حياته ، و قد وفر كل ما لديه من أموال،

و لكنه كان 'بخيلا' ..

و قبل وفاته ، قال لزوجته :

عندما أموت، اريد منك أن تأخذي كل أموالي

و تضعيها في النعش معي. لأني أريد أن أخذ أموالي إلى الآخرة معي ..

و حصل على وعد من زوجته بذلك أنه عندما يتوفى،فإنها ستضع كل الأموال في النعش معه ..

عند وفاته .. كان ملقى في النعش،

و زوجته كانت تجلس هناك ..

و الجميع يرتدون ملابس سوداء،

و صديقتها كانت جالسة إلى جوارها ..

و قبل الإستعداد لإغلاق النعش،

قالت الزوجة،

'انتظروا .. لحظة ..

أخذت علبة معدنية صغيرة معها و وضعتها في النعش .. ثم أغلقت النعش بانخفاض

و رحل النعش بعيدا ..

ثم قالت صديقتها، يا صديقتي،

أنا أعلم أنك لست مغفلة لوضع المال مع زوجك في قبره ..

ردت الزوجة المخلصة ،

'اسمعي ، أنا متدينة ..

و لذا لا يمكن أن أخلف وعدي و أرجع في كلمتي ..

وعدته أن أضع كل أمواله في النعش معه .

فسألتها صديقتها باستغراب :

هل تقصدين أنك وضعت الأموال كلها في النعش معه ..؟!

قالت الزوجة :

'جمعت كل المال

و وضعته في حسابي،

و كتبت له شيك ....

وخليه يصرفه .