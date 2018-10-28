أموال رجل عجوز وزوجته المطيعة
كان هناك رجل يعمل طوال حياته ، و قد وفر كل ما لديه من أموال،
و لكنه كان 'بخيلا' ..
و قبل وفاته ، قال لزوجته :
عندما أموت، اريد منك أن تأخذي كل أموالي
و تضعيها في النعش معي. لأني أريد أن أخذ أموالي إلى الآخرة معي ..
و حصل على وعد من زوجته بذلك أنه عندما يتوفى،فإنها ستضع كل الأموال في النعش معه ..
عند وفاته .. كان ملقى في النعش،
و زوجته كانت تجلس هناك ..
و الجميع يرتدون ملابس سوداء،
و صديقتها كانت جالسة إلى جوارها ..
و قبل الإستعداد لإغلاق النعش،
قالت الزوجة،
'انتظروا .. لحظة ..
أخذت علبة معدنية صغيرة معها و وضعتها في النعش .. ثم أغلقت النعش بانخفاض
و رحل النعش بعيدا ..
ثم قالت صديقتها، يا صديقتي،
أنا أعلم أنك لست مغفلة لوضع المال مع زوجك في قبره ..
ردت الزوجة المخلصة ،
'اسمعي ، أنا متدينة ..
و لذا لا يمكن أن أخلف وعدي و أرجع في كلمتي ..
وعدته أن أضع كل أمواله في النعش معه .
فسألتها صديقتها باستغراب :
هل تقصدين أنك وضعت الأموال كلها في النعش معه ..؟!
قالت الزوجة :
'جمعت كل المال
و وضعته في حسابي،
و كتبت له شيك ....
وخليه يصرفه .