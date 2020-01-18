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أنواع الأكاذيب.. ستستغرب!

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:58
القرود الحمراء الثلاثة
القرود الحمراء الثلاثة

"هناك ثلاثة أنواع من الأكاذيب - الأكاذيب ، الأكاذيب اللعينة ، والإحصاءات."
رئيس الوزراء البريطاني بنيامين ديزرائيلي

 

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