إفتتاح مطاعم كنتاكي وبيتزا هت في أريحا.. على طريق إستقلال فلسطين!

.. كانت تضحكنا اغنية " جاجاتنا وجاجاتكم برعن سوا" حين نسمعها في اغاني النساء صغارا، لم ندقق في المقطع الاخر " الله يكون بعونكم يا اهل الهوى" رغم جماليات ايقاعه و معناه ، ولم نكن نعلم ان المقطع المضحك سيتحول الى نهج سياسي للقيادة الفلسطينية، يتحدد معه مستقبل الشعب الفلسطيني المغلوب على امره، وان اقصى الطموح سيكون سماح الاحتلال لنا بتربية الدجاج، وتحويله الى بروستد او تشكن تكا اوكنتاكي ، او ، او ، كان مفتاح هذه التداعيات الانجاز التي حققته المستعمرة السعيدة، بافتتاح فروع لسلسلة مطاعم امريكية في اريحا "مدينة القمر" كي يكون خطوة نحو الاستقلال ، دون الاخذ بعين الاعتبار دور الولايات المتحدة في مصادرة قرار ومستقبل شعوب المنطقة .

للكاتب جهاد الرنتيسي