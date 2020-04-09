منشور 09 نيسان / أبريل 2020 - 01:52 إفحص مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إفحص حالتك النفسية.. بعد الحجر أردنية تطالب باستعادة زوجها المحظور لدى ضرتها.. السويد.. مشفى يرفض وضع كبار السن المصابين بكورونا في العناية المركزة كورونا.. حالات اعتداء على أفارقة أمريكيين ارتدوا كمامات ملونة قطر تسجل 166 إصابة جديدة بكورونا ودبي تخفض الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الوباء Loading content ...