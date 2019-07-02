إلى عريس الغفلة..

منشور 02 تمّوز / يوليو 2019 - 09:33
العروس
العروس


لا تأخذ مقلب في حالك، فأنت لا تعلم أن حماتك العزيزة أم عروسك كانت تقول لها:
" والله ما انا عارفه مين هالحمار الي بده يوخذك"

 

كلمات دالة:عريسعريس حمارعروس

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