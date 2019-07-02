إلى عريس الغفلة..

منشور 02 تمّوز / يوليو 2019 - 09:33 العروس لا تأخذ مقلب في حالك، فأنت لا تعلم أن حماتك العزيزة أم عروسك كانت تقول لها: " والله ما انا عارفه مين هالحمار الي بده يوخذك" كلمات دالة:عريسعريس حمارعروس مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند تضامن فلسطيني مع قيادي في حماس بعد اكتشاف تعامل ابنه الثاني مع الاحتلال أول تعليق رسمي “إماراتي” بشأن تقارير إخبارية عن الأميرة هيا بنت الحسين بعد دعمها لمؤتمر البحرين: السعودية تحدد موقفها من حق العودة للفلسطينيين الوساطة الافريقية تؤكد انحسار الخلاف بين العسكري والمعارضة بنقطة واحدة المبعوث الاميركي لسورية: الاسد تلقى هزيمة ساحقة أنباء عن هروب الأميرة هيا زوجة حاكم دبي الى ألمانيا "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل بالأرقام: شاروخان الممثل الأعلى أجرًا في العالم..لن تصدقوا كم بلغ حجم ثروته في 2019! سخرية عارمة من الدكتورة خلود بسبب تقليدها لإطلالة الأميرة ديانا..فماذا حدث؟ حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2019