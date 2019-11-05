منشور 05 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:16 عادل عبد المهدي لا تعليق.. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إني اتنفس تحت الماء! على خطى أسما شريف منير..خالد أبو النجا يهاجم الشعراوي ويصفه بالـ"الجاهل"! رغم إعلان الانسحاب.. عدد الجنود الأميركيين في سوريا لم يتغيّر الجزائر: وزارة العدل تفتح تحقيقا حول صدامات بين الدرك وقضاة مضربين امير قطر يقدم خارطة طريق للمصالحة مع السعودية والامارات Loading content ...