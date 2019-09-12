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احلى غزل..سياسي

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:57
غزل
غزل

قال لها:
 عيناك كالحكومة.. لا عدل فيها ولا رحمة ولا مساواة..
أجابته وقد شدته من قميصه:
وعيناك كالشعب مشاغب، ويهوى إسقاط النظام.

 

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