منشور 12 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:57 غزل قال لها: عيناك كالحكومة.. لا عدل فيها ولا رحمة ولا مساواة.. أجابته وقد شدته من قميصه: وعيناك كالشعب مشاغب، ويهوى إسقاط النظام. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند احلى غزل..سياسي لص يسرق مركبة للجيش الكويتي طالبان لـ ترامب: افغانستان مقبرتك افتتاح معبر إنساني شرق إدلب 5 مرشحين "الأقرب" لقصر قرطاج سما المصري تتخطى حدود الجرأة بفيديو إزالة الشعر وهجوم حاد ضدها (صور وفيديو) فنانة تركية تصدم جمهورها بعد تحولها إلى ذكر! انتقامًا لاغتصابه امرأة.. إخصاء رجل بعضات "بيتبول" في شوارع المكسيك (صور مروّعة) الدكتورة خلود تواجه تهمة ممارسة الطب دون ترخيص وعقوبة بالسجن تصل لـ3 سنوات! جمهور إليسا قلق على وضعها الصحي والسبب هذه الصورة