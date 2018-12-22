اختبر فسادك

فساد

▪- إذا كنت تضع عادة كمية كبيرة من السكر في الشاي في فندق أكثر مما تفعل في المنزل، فمن المحتمل أن تكون فاسداً.

▪- إذا كنت تستخدم المزيد من المناديل الورقية في المطعم أو المكان العام أكثر مما تفعل في المنزل، فأنت لص محتمل، إذا ما أتيحت لك الفرصة فأنت ستأخذ ما ليس لك.

▪- إذا كنت تقدم لنفسك المزيد من الطعام الذي يمكنك التهامه لمجرد أن شخصًا آخر سيسدد الفاتورة، فأنت جشع وذو نزعة إستغلالية.

▪- إذا كنت تتخطى الناس عادة في الطوابير، فستكون لديك إمكانية إساءة استخدام السلطة إذا توليت منصباً عالياً.

▪- إذا كنت مهتمًا أكثر بمعرفة كيان الذي أمامك وعائلته وبلده ولونه، فحتما بداخلك نزعة عنصرية. وإذا توليت مسؤلية إدارة فالميزان عندك ليس للكفاءة بل لمصالحك!

▪- إذا كنت تراوغ عادة أثناء ازدحام المرور، أو إذا لم يكن لديك أي اعتبار لإشارات المرور ، فستتمكن بسهولة من خداع الأموال العامة إذا حصلت على وظيفة في مكتب عام لأنك تكره التنظيم.

▪- إذا كنت ممن ينمق الكلام ويخفض الصوت بأدب وتتكلف أسلوب الإتكيت خارج البلاد فقط، فأعلم أنك تمتلك صفات المراوغ والخداع،و أنت ممن يتمسكن حتى يتمكن!

▪- أما إذا كنت ممن يرى الأخطاء والتجاوزات ويسكت عنها لإعتبارات، فأنت ممن يشرعها غدا إذا تولى المناصب!

▪- إن وجدت أنك ممن يفسد نظافة الأماكن العامة والمتنزهات ، لضعف الرقيب او لحجة عدم وجود عامل، فأنت فاسد ستفسد كل ما توليت أمره.