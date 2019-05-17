استمع لخطبة لم تسمع مثلها في حياتك.. حتى القط جزع منها " فيديو"

منشور 17 أيّار / مايو 2019 - 11:23
الشيخ حين غضضضضضب
مش معقول؟

 

كلمات دالة:خطبةجزعساخنة

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