اغتصبها عام 1975.. فاشتكت الآن

اتهمت الممثلة الفرنسية فالنتين مونير (62 عامًا) المخرج البولندي الفرنسي الحاصل على جائزة الأوسكار رومان بولانسكي (86 عامًا) باغتصابها بشكل عنيف عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن الممثلة الفرنسية فالنتين مونير كشفت عن تعرضها للاغتصاب العنيف من قِبل المخرج رومان بولانسكي في شاليه في مدينة غشتاد، سويسرا، أثناء رحلة للتزلج في عام 1975، وأنها لم تُخبِر عن هذه الحادثة حينها بسبب خوفها أن يقوم بولانسكي بقتلها والتخلص منها للحفاظ على سرية جريمته الشنعاء وحتى لا تتأثر شهرته.

لكن بعد 44 عامًا من تعرضها للاغتصاب، ومع الدعوة القضائية التي أقيمت ضد بولانسكي بسبب اغتصابه طالبة صغيرة كانت تبلغ من العمر 13 عامًا عام 1977، قررت فالنتين التي تعيش الآن بمدينة نيويورك التخلي عن صمتها والتحدث بشكل علني عن جريمته التي ارتكبها في حقها، وذلك وفقًا لبيان مفصل أدلت به الضحية لصحيفة باريزيان.

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