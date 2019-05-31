الاختلاف

منشور 31 أيّار / مايو 2019 - 06:39
بندورة..
كلها بندورة
قد تظن نفسك جميلاُ ومختلفاً .. لكن الحقيقة انك فقط لم تنضج ...
كلمات دالة:نضجمختلفجميل

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