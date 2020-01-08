الايرانيون اتفقوا مع الامريكان على قصف قواعدهم?

تداول ناشطون ومحللون سياسيين رواية تقول ان الرد االصاروخي الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي استهدف قواعد امريكية في العراق كان متفقاً عليه من الجانبين.

وذكر المحامي الكويتي ناصر الدويلة في تغريدة له على موقع تويتران الرد الايراني سبقه ابلاغ الامريكان لاخلاء المواقع المقصوفة، وقد استجاب الامريكان وتم اخلاء الجنود الامريكيين من الهدفين !.

وأشار إلى ان " تصريح وزير خارجية ايران ان ردنا متوازن وسندافع عن انفسنا، يدل ان الوساطة القطرية حققت غاية مهمة، وهي عدم انزلاق المنطقه نحو الفوضى وسيسعى الامريكان لارضاء ايران". وفق قوله.

بدوره قال الصحفي صالح البيضاني في تغريدة له أن "طهران ابلغت واشنطن عبر وسطاء انها ستقوم بقصف قاعدة عين الاسد في الانبار بالعراق لحفظ ماء وجهها، والإعلان ان هذا هو الرد الذي توعدت به على مقتل سليماني لذلك اخلت أمريكا القاعدة قبل القصف بساعات، ولذلك ايضا ستكون الخسائر البشرية الأمريكية صفرا جراء هذا القصف المسرحي!

برأي "ساخرون" ان الفيصل في ذلك هو ما سيحدث خلال الساعات والايام المقبلة، وعند الرد الأمريكي وطبيعته ، إن حصل.

الشغلة مش بسيطة يا إخوان.. فيه ناس "شـ.." على حالها.