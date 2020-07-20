الجميلات.. لأي عمر مطلوبات

"مجموعة من الأصدقاء بعمر ٤٠ عاماً يتناقشون حول مكان ليلتقوا فيه على وجبة الغداء..

أخيرا إتفقوا أن يذهبوا الى مطعم "المحيط" المطل على البحر لأن لديهم نادلات جميلات

بعد ١٠ سنوات . .

بعمر ٥٠ عاماً مرة أخرى تناقش الأصدقاء حول مكان ليلتقوا فيه ..

أخيراً إتفقوا ان يذهبوا الى مطعم "المحيط" المطل على البحر لأن لديه طعام فاخر

بعد ١٠ سنوات أخرى . .

بعمر ٦٠ عاماً تناقش الأصدقاء حول مكان ليلتقوا فيه ..

واتفقوا أن يذهبوا إلى مطعم "المحيط" المطل على البحر لأنهم يستطيعون أن يأكلوا بهدوء و يستمتعوا بمنظر البحر الجميل

بعد ١٠ سنوات أخرى . .

بعمر ٧٠ عاماً تناقش الأصدقاء حول مكان ليلتقوا فيه ..

فتم الأتفاق أن يذهبوا الى مطعم "المحيط" المطل على البحر لأن لديهم كرسي متحرك و مصاعد لتسهل من حركتهم

بعد ١٠ سنوات . .

بعمر ٨٠ عاماً تناقش الأصدقاء حول مكان ليلتقوا فيه ..

إتفقوا أن يذهبوا الى مطعم "المحيط" المطل على البحر لأنهم لم يذهبوا إليه من قبل ..