الجيش اللبناني لعسكرييه: «PUBG».. ممنوعة

PUBG

عمّم الجيش اللبناني على العسكريين منْع تحميل أو استخدام لعبة PUBG MOBILE أو أي لعبة مشابهة كون مثل هذه الألعاب تتيح التواصل والارتباط مع أشخاص من عدة دول في العالم، «بينها العدو الصهيوني».

وبحسب «مذكرة الخدمة» (موجّهة إلى فوج المدفعية الأول) التي جرى تعميمها وتداولتْها مواقع الكترونية في لبنان، والتي حملت توقيع قائد الجيش العماد جوزف عون، أنه في الأعوام الأخيرة انتشرت «ألعاب تحمل طابعاً عسكرياً وتسمح لمجموعة من الأشخاص باللعب بشكل فردي أو جماعي، وقتال بعضهم ضمن مواجهة، ومن أبرز هذه الألعاب القتالية لعبة PUBG MOBILE والتي تتوافر على شكل تطبيق على الهواتف الذكية».

وأضافت المذكرة: «يمكن للاعب أن يختار اللعب منفرداً أو ضمن فريق يصل الى 4 أشخاص كحد أقصى، حيث يقوم بإختيار أعضاء الفريق من أصدقائه أو يقوم برنامج اللعبة بتكوين الفريق عشوائياً، حيث يمكن أن يتكوّن الفريق من أشخاص عدة من أي بلد حول العالم ومن بينهم العدو الصهيوني. وأثناء اللعب يمكن لأعضاء الفريق التواصل فيما بينهم خلال محادثة نصية أو عبر التواصل الصوتي».

ولذلك منعت قيادة الجيش «تحميل لعبة PUBG MOBILE والألعاب المماثلة وإستخدامها»، طالبة «من المرسَل اليهم التعميم على العسكريين كافة عدم تحميل لعبة PUBG والألعاب المماثلة واستخدامها»، مشيرةً الى أن قيادة الجيش «ستتخذ الإجراءات التأديبية المشددة بحق المخالفين».