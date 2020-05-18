منشور 18 أيّار / مايو 2020 - 11:43 زوجان واحد بيسأل شيخ: لو أنا قلت لمرتي في نهار رمضان أحبك.. أكون أفطرت؟ أجاب الشيخ: طبعا بتكون أفطرت.. لأنك كذاااااب مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الحب في نهار رمضان اصبع مرته.. ليتأكد! الاتصالات السورية: مخلوف يقود حملة خداع ومواربة صحيفة (المواطن) الجزائرية تصدر ملحقاً خاصاً عن المناضلة تيريز هلسة وفاة امبراطور الاعلام السعودي الشهير صالح كامل Loading content ...