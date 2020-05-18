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الحب في نهار رمضان

منشور 18 أيّار / مايو 2020 - 11:43
زوجان
زوجان

 واحد بيسأل شيخ: لو أنا قلت لمرتي في نهار رمضان أحبك.. أكون أفطرت؟
أجاب الشيخ: طبعا بتكون أفطرت.. لأنك كذاااااب

 

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