  1. الرئيسية
  2. ساخرون
  3. الزوجة والزوجة والحماة و.. الضبع

الزوج والزوجة والحماة و.. الضبع

منشور 16 تمّوز / يوليو 2019 - 02:12
الحماة
الزوج والزوجة والحماة

سألت زوجة زوجها في لحظة صفاء
: إحلف أن تقول الصدق.. لو هجم ضبع علي وعلى أمي، من تساعد منا.
قال الزوج بسرعة: الضبع.

 

كلمات دالة:الزوجالزوجةالحماةالضبعهجوم

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن