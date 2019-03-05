السائق وتشرشل

تشرشل

روى رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل هذه الحادثة: ركبت سيارة الأُجرة يوماً متجها إلي مكتب ال BBC لإجراء مقابلة وعندما وصلت طلبت من السائق أن ينتظرني أربعين دقيقة إلى أن أعود !

لكن السائق إعتذر وقال لي لا أستطيع إذ يتعين علي علي الذهاب إلى البيت لكي أستمع إلي خطاب وينستون تشرشل .

يقول تشرشل لقد ذهلت وفرحت من شوق هذا الرجل للاستماع إلى حديثي ! فأخرجت عشرة جنيهات وأعطيتها له دون أن أفصح له عمن أكون وعندما رأي المبلغ قال لي : سأنتظرك ساعات حتي تعود يا سيدي و ليذهب تشرشل إلى الجحيم !