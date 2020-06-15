الشاطر والحمار

صديقان احدهما جاب بالتوجيهي 90 والثاني لم ينجح

صاحبنا أبو التسعين درس معهد وصاحبنا الراسب راح على أوروبا....بعد عشر سنوات التقى الصديقان

الراسب : طمني شو أخبارك ...شو عملت بعد التوجيهي

الناجح : انتي عارف ظروف أبوي المادية وبشان هيك درست معهد وحاليا بعمل مدرس و باخذ راتب 400 دينار والله بعلم كيف عايشين ...وانتي شو صار معك ؟

الراسب : أنا رحت على اوروبا وما خليت بلد وما خليت شي الا اشتغلت فيه ...من غسيل سيارات ومن كازيات وسوبرماركت ...وما كانت تزبط معي

ومره من المرات دخلت كازينو ...وقفت عند طاولة الروليت والناس الواقفين حواليها 9 اشخاص....حطيت ايدي بجيبتي لقيت فيها 7 دولارات ....قلت في نفسي 9ضرب 7 بتساوي 56 وقمت حطيت كل الدولارات على الرقم 56 واربحت 10 مليون ...

ومنها بلشت وصار وضعي زي الريح

الناجح : على فكره 9 ضرب 7 بتساوي 63 مش 56

الراسب :

مهو شطارتك هاي هي إلي خربت بيتك