الطعام و الأنثى.. أيهما أهم؟

دكتور ألماني في علم الأحياء أجرى تجربة أمام طلابه بأن وضع قفص كبير، وفيه فأر ذكر في الوسط، ووضع على طرف القفص قطعة من الجبن وعلى الطرف الثاني أنثى الفأر.. وحرر الفأر فركض باتجاه قطعة الجبن وأكلها.

أعاد التجربة بأن وضع قطعة من الخبز ففعلها الفأر ثانية وركض يأكل الخبز.

وأعاد التجربة مرات ومرات والفأر في كل مرة يركض ناحية الطعام وليس ناحية الأنثى.

فقال الدكتور نستنتج من ذلك أن حب الطعام أقوى من حب الأنثى.

لكن طالباً رفع يده وقال: دكتور الرجاء إعادة التجربة مع أنثى ثانية، فقد تكون تلك الأنثى زوجته.

هنا ضحك الفأر وقال موجهاً حديثه للطالب: علي الطلاق انت الوحيد اللي فاهم الدرس؟