الغزل الزوجي في رمضان..

منشور 07 أيّار / مايو 2019 - 12:14 ضقدع ذهب رجل الى شيخ وسأله: إذا قلت لزوجتي بحبك في نهار رمضان.. هل أفطر. نظر الشيخ الى السائل من رأسه الى قدميه، وقال: آه بتفطر.. لأنك كذااااب! كلمات دالة:الغزل في رمضانضقدعبحبك مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الجيش السوري الحر يعفي نفسه من الاتفاقات الدولية بعد معارك حماة الإعدام لـ 13 مصريا بتهمه الإرهاب استشهاد شرطيين عراقيين بهجوم داعشي في كركوك حديث عن إضراب في السعوديه وسط تكدس في المطارات 605 شخصاً انتحروا خلال 5 سنوات في الاردن صورة تتسبب بفضيحة.. عادل كرم يظهر عاريًا ويلف سيجارة حشيش! حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 3 أيار/ مايو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الأحد 5 أيار/ مايو 2019 مقاضاة فاشنيستا كويتية تهجّمت على قاتل الإعلامية هداية السلطان حظك اليوم مع الأبراج السبت 4 أيار/ مايو 2019