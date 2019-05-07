الغزل الزوجي في رمضان..

منشور 07 أيّار / مايو 2019 - 12:14
ضفدع يستحم
ضقدع

 ذهب رجل الى شيخ وسأله: إذا قلت لزوجتي بحبك في نهار رمضان.. هل أفطر.
نظر الشيخ الى السائل من رأسه الى قدميه، وقال: آه بتفطر.. لأنك كذااااب!

 

كلمات دالة:الغزل في رمضانضقدعبحبك

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