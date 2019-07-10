الفاتورة على مين؟

دخلت سيدة ثرية إلى محل ملابس فاخر، ولاحظت أن رجلاً فقيراً واقف ينظر إلى الملابس من خارج المحل عبر الزجاج.

نادت الرجل، وطلبت منه الدخول للمحل.

دخل الرجل الفقير وجلاً، لكنها طلبت منه أن يختار ما يحب من الملابس، فنظر الرجل باستحياء إلى ملابس الأطفال التي أمامه، فقامت السيدة بطلب طاقمين، وهي ترقب فرحته التي لا تحد.

بعد ما استلمت الملابس وسلمتها للرجل الفقير، شكرها شكرا كثيرا، وغادر المحل مستعجلاً، فطلبت من صاحب المحل الفاتورة.

وحين تسلمتها تفاجأت بأن الفاتورة فارغة، ومكتوب فيها من صاحب المحل: "نحن لا نمتلك آلة حسابية تستطيع حساب ثمن الإنسانية".