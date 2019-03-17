الفرق بين المتزوج بواحدة و.. أربع

اربع

تعدد الزوجات .

- المذيعة : من معي .

- المواطن ..عمك أبو علي .

- المذيعة : ياعم ! كم زوجة عندك ؟

-أبوعلي : عندي أربع زوجات والحمد لله .

- المذيعة : بعد تجربتك بالزواج من أربع .بماذا تنصح الرجال ؟ ..

-أبو علي : أشجعهم على الزواج بثلاث أو أربع زوجات ..

- المذيعة : لماذا .

- أبو علي : لأن التعامل مع أربع زوجات مثل التعامل مع شركات الطيران والاتصالات فهم في منافسة دائمة وشديدة ..وخدمة ممتازة ..وأسعار معقولة ..

- المذيعة : ياعمي أباعلي ! مارأيك بمن اكتفى بزوجة واحدة ؟

-- أبوعلي : والله الذي يتزوج واحدة ..مثله مثل من يتعامل مع شركة الكهرباء ..خدمة سيئة .. انقطاع متكرر ..فاتورة عالية ..!!