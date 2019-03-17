الفرق بين المتزوج بواحدة و.. أربع
اربع
تعدد الزوجات .
- المذيعة : من معي .
- المواطن ..عمك أبو علي .
- المذيعة : ياعم ! كم زوجة عندك ؟
-أبوعلي : عندي أربع زوجات والحمد لله .
- المذيعة : بعد تجربتك بالزواج من أربع .بماذا تنصح الرجال ؟ ..
-أبو علي : أشجعهم على الزواج بثلاث أو أربع زوجات ..
- المذيعة : لماذا .
- أبو علي : لأن التعامل مع أربع زوجات مثل التعامل مع شركات الطيران والاتصالات فهم في منافسة دائمة وشديدة ..وخدمة ممتازة ..وأسعار معقولة ..
- المذيعة : ياعمي أباعلي ! مارأيك بمن اكتفى بزوجة واحدة ؟
-- أبوعلي : والله الذي يتزوج واحدة ..مثله مثل من يتعامل مع شركة الكهرباء ..خدمة سيئة .. انقطاع متكرر ..فاتورة عالية ..!!
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