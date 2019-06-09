الفرق بين رئيس الوزراء والوزيرة..

منشور 09 حزيران / يونيو 2019 - 04:49 الرزاز وجمانة كلمات دالة:عمر الرزازجمانة غنيماتالتحدياتتضارب © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند قطر: سندعم أي خطة سلام يقبلها الفلسطينيون إيران تهدد بإغراق دول أوروبا بالمخدرات واللاجئين مصر تمنح جنسيتها مقابل 10 آلاف دولار القرني يوبخ طالبا سأله عمن أحق بالخلافة أبو بكر أم علي؟ السعودية: عقوبات مشددة للموظفين المتغيبين بعد إجازة العيد "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل حظك اليوم مع الأبراج الأحد 2 حزيران/يونيو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الخميس 6 حزيران/يونيو 2019 بعد الملك سلمان: عمران خان ينفعل امام الامير محمد بن سلمان فيديو: كويتية ترتدي حزاما ناسفا تقتحم مسجد