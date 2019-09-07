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المرأة القوية .. والمرأة الضعيفة، حسنات وسيئات

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2019 - 02:42
حسناء
حسناء

لا تتزوج إمراة ضعيفة،  عندما تغضب منك تشتكي لأهلها فيضربوك.
 تزوج إمرأة قوية، تضربك وأنت في بيتك معزز مكرم.. لا من شاف ولا من دري؟

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