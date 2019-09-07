المرأة القوية .. والمرأة الضعيفة، حسنات وسيئات

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2019 - 02:42 حسناء لا تتزوج إمراة ضعيفة، عندما تغضب منك تشتكي لأهلها فيضربوك. تزوج إمرأة قوية، تضربك وأنت في بيتك معزز مكرم.. لا من شاف ولا من دري؟ مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند مقتل ثلاثة عسكريين ومدني في هجمات متفرقة بالعراق جبهة مورو الإسلامية بالفيليبين تبدأ تسليم سلاحها معلمو الاردن يعلنون الاضراب بعد فشل اجتماعهم مع الحكومة هيئة الدفاع عن البشير: "القضاء غير مستقل" علاوي يدعو لتشكيل قيادة عامة لكل القوات المسلحة في العراق فنانة تركية تصدم جمهورها بعد تحولها إلى ذكر! بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور في الساحل.. الراقصة صافيناز تغادر مصر بلا عودة! جمهور إليسا قلق عى وضعها الصحي و السبب هذه الصورة ما سر عناية نادية الجندي بمظهرها رغم تخطيها الـ70 من عمرها؟؟ "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل