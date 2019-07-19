المشكلة.. انهم المشكلة- جلال عامر

*1. الأمة التي تفضل التغيير وهي في السرير لن يغيروا لها إلا البامبرز…*

*2. يتوفى الإنسان مرة واحدة في العمر ويموت عدة مرات يومياً في بلد بدأ بـ اكفل طفلاً ثم اكفل أسرة ثم اكفل قرية وقريباً اكفل وطناً…*

*3. المشكلة أن الموكل إليهم حل مشكلة الوطن هم أنفسهم المشكلة…*

*4. أثبتت الأيام أن الحرية دون خبز تجعلنا مستعمرة عراة , وأن الخبز دون الحرية يحولنا إلى قفص عصافير…*

*5. شبكة الفساد في هذه البلاد ، أكبر من شبكة الصرف الصحي…*

*6. الدول المتخلفة تجمع معلومات عن مواطنيها أكثر مما تجمع عن أعدائها .. فأنا واثق أن أجهزة الأمن تعرف خال أم جدي ولا تعرف الإسم الرباعي لنتنياهو…*

*7. في العالم العربي فقط ، التأمين على الإنسان اختياري والتأمين على السيارة إجباري…*

*8. المستشفى الخاص هو المكان الذي يفقد فيه المواطن نقوده .. والمستشفى العام هو المكان الذي يفقد فيه المواطن حياته…*

*9. معظم الهاربين بفلوسنا، كانوا يقيمون لنا موائد الرحمن .. وتبين نحنا اللي كنا نعزمهن…*

*10. علينا أن نهتم بالسياحة والصناعة والزراعة واستخراج المعادن حتى نوفر مرتبات الدستوريين…*

*11. لأن العرب يؤمنون بالقسمة، وضعتهم أمريكا فى جدول الضرب…*

*12. الدول المتقدمة تضع المواطن فوق دماغها والدول التافهة تضع المواطن في دماغها..*

*13. في العالم الثالث يمتلك الحاكم حكمة لقمان ويمتلك رجل الأعمال مال قارون ويمتلك الشعب صبر أيوب…*

*14. في أمريكا رئيس أبيض ووزيرة خارجيته سوداء ” كونداليزا ” ثم رئيس أسود ووزيرة خارجيته بيضاء ” هيلاري ” .. في العالم العربي دائما رئيس أبيض وأيام سوداء…*

*15. كل مسؤول يتولى منصبه يقسم أنه سيسهر على راحة الشعب دون أن يحدد أين سيسهر وإلى أي ساعة ؟…*

*16. إذا أردت أن تضيع شعبا أشغله بغياب الأنبوبة وغياب البنزين ثم غيب عقله واخلط السياسة بالإقتصاد بالرياضة بالدين …*

*17. كل نصاب يلزمه طماع وكل دجال يلزمه جاهل وكل طاغية يلزمه جبان…*

*18. نحن الشعب الوحيد في العالم الذي يبكي قبل ورقة الفيزياء وأثناء ورقة الرياضيات وبعد ورقة الانجليزي فما هو مستقبل شعب يبذل الدم في حوادث المرور والعرق في الملاعب والدموع في الامتحانات…*

*19. يتراجع دور الوطن في الخارج ، عندما يتراجع دور المواطن في الداخل ، فالمال في الغربة وطن ، والفقر في الوطن غربة…*

*20. اكتشف «كولومبوس» أمريكا ثم اخترعت أمريكا «المعونة» ، فإذا ذهبت إلى الحكومات كانت «مساعدة» و إذا ذهبت إلى المنظمات كانت «تمويلاً»!!!*

*21. عظمة دولنا أنها تضع بين أيام الأسبوع السبعة ست أوراق كربون ، فتخرج الأيام متشابهة …*

*22. هذه الأيام إذا أردت أن تبرئ متهماً شكِّل له محكمة وإذا أردت أن تخفى الحقيقة شكِّل لها لجنة …*

*23. إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يهاجر فوراً …*

*24. اننا شعب مغلوب علي أرضه وبين جماهيره …*

*25. ليس أمامى إلا الله سبحانه وتعالى – وهو معنا يقينا في كل حال -أن يحمينى بعد وفاة أبى وأمى والقانون …*

*26. الشرطة مهمة مثل الماء و الهواء لكنها مثلهما تحتاج إلى تنقية …*

*27. لا تبحث عن النكد .. اطمئن هو يعرف عنوانك …*

*28. مجتمع لا يهمه الجائع إلا إذا كان ناخباً ولا يهمه العارى إلا إذا كانت امرأة ….*

*29. المضحكات السبع، الاستقرار والتنمية والرخاء والأمن والشفافية والديمقراطية (فاضل واحد لما أفتكره هاتصل بيك)!!!*

*30. نحن ديمقراطيون جداً… تبدأ مناقشاتنا بتبادل الآراء فى السياسة والاقتصاد وتنتهى بتبادل الآراء فى الأم والأب…*

*ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم*