هههه

استدعى المدير المعلم، المعلم وهو داخل، الجرس ضرب معلنا بداية الحصة .

سلم المعلم على الموجهين طلبوا منه ان يجلس لانهم يريدون استجوابه بتمهمة " عض التلاميذ"..!

قال لهم عندي حصة احضروها معي وبعدين اجلس معاكم، فوافق المدير والمشرف والموجهين على الحضور.

كانت حصة المعلم عن الدولة العباسية ،وبالذات عن الخليفه هارون الرشيد

وكانت من اجمل الحصص التي حضرها الموجهون ، فقد افاض خلالها المدرس شرحا عصر فيها معلوماته وخبرته وفي نهاية الحصة وفي اسئلة التقويم سأل أحد التلاميذ من هو هارون الرشيد ؟فأجاب أحد التلاميذ:

"هارون الرشاد دا النبي اللي ابتلعو الحوت بعد ما خرم المركب مع سيدنا الأخضر ونزلت فيهو اية.... يا نار كوني بردا وسلاما على عمر بن ابي طالب".

قفز كبير الموجهين عن مقعده رمى عمامته من الشباك وقال للاستاذ:

علي الطلاق اذا إما عضْيتو لأعضْو أنا........