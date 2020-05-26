المواطن والوطن

منشور 26 أيّار / مايو 2020 - 03:32 رفقاً يا وطن سالوا مواطن شو قدمت للوطن قال :قدمت الف طلب وظيفه وما زلت انتظر الاتصال مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بوتين يعلن تخطّي روسيا ذروة الجائحة اطباء اسبانيا يتظاهرون احتجاجا على نقص الامكانيات كابول تفرج عن مئات سجناء طالبان الحكومة الأفغانية تفرج عن مئات من سجناء طالبان وسط دعوات لتمديد الهدنة روسيا تؤيد وقفا فوريا للنار في ليبيا لكنها تُرسل مزيدا من المقاتلات لدعم حفتر Loading content ...