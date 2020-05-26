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المواطن والوطن

منشور 26 أيّار / مايو 2020 - 03:32
رفقاً يا وطن
رفقاً يا وطن

سالوا مواطن شو قدمت للوطن

قال :قدمت الف طلب وظيفه

وما زلت انتظر الاتصال

 

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