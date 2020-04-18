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النشيد الوطني للنسوان

منشور 18 نيسان / أبريل 2020 - 05:29
نساء يغنين
نساء يغنين


موطني.. موطني..
 أم علاء وأم سناء وأم بهاء عن
 ولاء.. عند ولاء.
أم رجاء وأم سعيد وأم وليد وأم رشيد عند صفاء..
عند صفاء.

 

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