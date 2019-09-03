أمه أميرة وأبوه ميسي

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:16 ميسي- تشويه واحد طلب اضافة شخص على الفيسبوك واسمه: شارب بيرة وأمي أميرة. رد عليه: والله لو انك شارب بيبسي وأبوك ميسي ما انا ضايفك يا ابن العرص؟؟ مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند واشنطن تفرض عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية جونسون يفقد غالبيته قبيل مواجهة صعبة في البرلمان أردوغان: المنطقة الآمنة في إدلب مجرد حبر على ورق القضاء التونسي يرفض الافراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي الليرة السورية في أدنى مستوياتها ما سر عناية نادية الجندي بمظهرها رغم تخطيها الـ70 من عمرها؟؟ "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور في الساحل.. الراقصة صافيناز تغادر مصر بلا عودة! بالصور والفيديو: نجل كاظم الساهر يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن عبدالله بالخير يفاجئ متابعيه بإطلالة كاجوال على غير المعتاد وتسريحة شعره تلفت الأنظار! (فيديو)