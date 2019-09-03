  1. الرئيسية
  2. ساخرون
  3. أمه أميرة وأبوه ميسي

أمه أميرة وأبوه ميسي

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:16
ميسي- تشويه
ميسي- تشويه

واحد طلب اضافة شخص على الفيسبوك واسمه: شارب بيرة وأمي أميرة.
رد عليه: والله لو انك شارب بيبسي وأبوك ميسي ما انا  ضايفك يا ابن العرص؟؟

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن