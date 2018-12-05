بدك جررررررريدة

جرائد

في واحد بتأتيء كتير راح عند بائع الجرايد وقال له: ممممممممكن إششتغل عننننننندك؟

قال له: البائع انت بتأتيء كتير كيف بدك تشتغل عندي.

قال له: إنننننننننتا شششو بببببببدك غغغغغغغير إننننني بيع الجرايد.

قال له: ما بدي شي، طيب خذ هي عشر جرايد روح بيعهن.

راح الزلمة وغاب شي خمس دقايق ورجع لعنده وقال له : اععععععععععععطيني كممممممممممان.

استغرب البائع وقال: ليش بعتهن كلهن؟.

قال :ننننننعم.

فقال له: طيب خود هي عشرين جريدة تانية.

اخذهن وراح غاب عشر دقائق اخرى ورجع لعنده وقد باعهن.

قام البائع واعطاه الف جريدة فغاب ساعة ورجع وقال له: أعطططططططيني كمان .

قال له: طيب بالأول قلي كيف قاعد تبيعهن بكل هالسرعة؟

أجابه: بببببسيطة.. أنا ككككككل ما ششششوف واحد بببببببببقله إنننه بتشتررررررررري مني الجججججريدة ولااااااا بقققققرالك ايااااااها.