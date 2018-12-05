بدك جررررررريدة
جرائد
في واحد بتأتيء كتير راح عند بائع الجرايد وقال له: ممممممممكن إششتغل عننننننندك؟
قال له: البائع انت بتأتيء كتير كيف بدك تشتغل عندي.
قال له: إنننننننننتا شششو بببببببدك غغغغغغغير إننننني بيع الجرايد.
قال له: ما بدي شي، طيب خذ هي عشر جرايد روح بيعهن.
راح الزلمة وغاب شي خمس دقايق ورجع لعنده وقال له : اععععععععععععطيني كممممممممممان.
استغرب البائع وقال: ليش بعتهن كلهن؟.
قال :ننننننعم.
فقال له: طيب خود هي عشرين جريدة تانية.
اخذهن وراح غاب عشر دقائق اخرى ورجع لعنده وقد باعهن.
قام البائع واعطاه الف جريدة فغاب ساعة ورجع وقال له: أعطططططططيني كمان .
قال له: طيب بالأول قلي كيف قاعد تبيعهن بكل هالسرعة؟
أجابه: بببببسيطة.. أنا ككككككل ما ششششوف واحد بببببببببقله إنننه بتشتررررررررري مني الجججججريدة ولااااااا بقققققرالك ايااااااها.
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