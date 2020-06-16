  1. الرئيسية
  2. ساخرون
  3. بدي صورة..

بدي صورة..

منشور 16 حزيران / يونيو 2020 - 01:51
فحص صدر
فحص صدر

بعد ما فحصها الدكتور قال لها: بدي تعملي صورة لصدرك.
قالت: تكرم عيونك دكتور بصورلك إياه، بس أوعدني ما تفرجي الصورة لحد!!.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...