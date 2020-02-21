بطلة فيلم "قصة حب" .. هكذا صار شكلها؟- فيديو

هل تذكرون بطلة فيلم "قصة حرب" الشهير، الذي آثر في أجيال من الشبان والعشاق، لدرجة ان طلاب الجامعات الأمريكية طلبوا تدريس الرواية التي كتبها أريك سيغال في مساق الأداب فيها.. وهكذا كان.

الفيلم الذي ظهر نهاية الستينيات، وأسر الناس بقصة الحب التي جمعت بين اوليفر " الفنان ريان اونيل" وجيني " الفنانة الي ماكغرو"، كانت نهايته أن بطلته ماتت في نهايته، بعد اصابتها بمرض السرطان.

لكن بطلة الفيلم ماكغرو ما تزال حية، وصار عمرها 85 عاماً.. ولكن ما الذي برأيكم تبقى من فاتنة السينما التي أحببنا دورها وحزنا لموتها في الفيلم.

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