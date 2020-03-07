بقرة بدها تتلقح

فلاح عندو بقرة يريد أن يلقحها ، ركبها بالسوزوكي وأخذها لعند ثور جاره ..

مشي الحال و لقحها .

سأل جاره كيف بدي اعرف اذا حبلت أو لا !!!؟؟

قاله جاره بتتركها بالارض اذا قعدت بالشمس معناتها حبلت واذا قعدت بالفي معناتها ما حبلت ..!!

بعد شوي قال لابنه شوفلي البقرة وين قاعدة ؟؟

قاله بالفي يا بيي ..

قاله معناتها رجاع بكرا و ركبها عالسوزوكي وتأخذها لعند الثور ..

ضلوا هيك على كذا يوم يأخذها ويجيبها ..

بعد كم يوم بعث ابنه يشوف البقرة ..

و لما رجع قالوا شو بالشمس و لا بالفي ؟؟

قاله والله يا بيي هي لا بالشمس و لا بالفي

قالو لكن وين قاعدة ؟؟

قالو ناطرتنا جنب السوزوكي..