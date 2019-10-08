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بماذا تشتهر بلاد العرب..

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 10:05
شيء بخليك تفقع
شيء بخليك تفقع

سألني: بماذا تشتهر بلاد العرب؟
أجبته: بكرة القدم..؟
تعجب وقال: لم نسمع بانجازاتكم؟
قلت له: نحن الطابة..؟

 

 

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