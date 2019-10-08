منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 10:05 شيء بخليك تفقع سألني: بماذا تشتهر بلاد العرب؟ أجبته: بكرة القدم..؟ تعجب وقال: لم نسمع بانجازاتكم؟ قلت له: نحن الطابة..؟ مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بماذا تشتهر بلاد العرب.. حلان لا ثالث لهما للمتزوجين.. ماذا تختار؟- فيديو تقرير: اسرائيل قد تتعرض لـ سيناريو ارامكو الجزائر: مغرضون ادخلو النائبة الفرنسية تركيا تعزز وايران تعارض عمليتها العسكرية شمال سورية Loading content ...