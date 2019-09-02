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بيخاف من النسوان

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2019 - 12:47
ما تخاف
ما تخاف

الابن: بابا مابدي اتجوز .. انا بخاف من كل النسوان
الاب: ابني انت تجوز بتصير تخاف من وحدة بس ... وبتصير تحب باقي النسوان

 

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