بين حنان الفتلاوي وستيفن هوكينج

الصورتان والخبران كما نشرهما الموقع

نشر على أحد المواقع الالكترونية العراقية صورتان وخبران متجاوران، الاول يتحدث عن وفاة عالم الفيزياء الكبير ستيفن هوكينج، والثاني يعلن عن محاسن المرشحة العراقية للانتخابات، زعيم قائمة إرادة، حنان الفتلاوي .

والمثير ان الموقع استهل كلامه عن سعادتها بالقول: حفل تاريخ العراق بالعديد من النسوة اللواتي تركن بصمة في تاريخ العراق القديم والمعاصر.. ومن بين نسوة العراق اللواتي ذاع صيتهن في العراق والمنطقة هي، حنان الفتلاوي، النائبة التي طالما عرفت بمواقفها الجريئة وصوتها العالي تحت قبة البرلمان.

على الاقل لا تحطوا نائبة.. بل نائب!

يبقى أن نقول: رحم الله ستيفن هوكينج..