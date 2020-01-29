منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2020 - 02:09 تأثير البرد يقول أحد المحامين .! من شدة قساوة البرد هاليومين لا توجد قضايا طلاق ...! معقول.... مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند تأثير البرد تسجيل.. الحوثيون يستهدفون "آرامكو" ومطارين وقاعدة عسكرية في السعودية لبنان.. دياب يطلب من الحكومة والقطاع المصرفي إعداد خطة لاستعادة الثقة دمشق: "صفقة القرن" وصفة للاستسلام Loading content ...