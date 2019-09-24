تبادل أدوار

واحد زهقان من مراته
كل يوم يطلع الشغل وهي قاعدة فى البيت مرتاحة ومروقة ..
قعد يفكر..
اعمل ايه ..
نفسه يرتاح شوية زيها
طلع له عفريت ،
قاله : أطلب وأتمنى ..
قاله : أتمنى أكون مكان مراتى يومين بس ،
قال العفريت : أمرك ،
دخلوا ناموا وصحيوا الصبح
كل واحد مكان الثاني ..
صحي هو من ٥ الفجر
جهز الفطار وعمل السندوتشات ولبس العيال
ومراته صحيت ٦.٣٠
شربت القهوة وراحت الشغل
هو قاعد ينظف البيت ويلمع العفش ويجهز الغدا
رجعوا العيال من المدرسة ومراته رجعت من الشغل ،
هو جهز الغدا
ومراته والعيال أتغدوا وقاموا
مراته دخلت نامت
وقعد هو يدرس للعيال
صحيت مراته ،
وهو عمل شاي عالمغرب ومعه الكيك
وبعدين قام يغسل الكوبيات وينظف ..
وحضر العشاء
رجعت مراته اتعشوا ودخلت تنام ،
وهو قعد ينظف و يغسل مكان العشاء حتى الساعة ١٢
من غير ما يسمع كلمة حلوة
ولا كلمة 😭😭😭
دخل ينام وهو يفكر إنه هيصحى يعمل كل االشغل تاني يوم من ٥ الفجر 😱
قعد يصرخ وينادي على العفريت
قاله : أبوس رجليك رجعني
مش قادر أتحمل يوم تاني
قاله العفريت : هرجعك بس مش دلوقتى 😨
قاله ؛ اومال امتى؟
قاله : بعد ٩ شهور..
لأنك حامل ياحلو .