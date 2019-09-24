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تبادل أدوار

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:01
وجهان
وجهان

واحد زهقان من مراته
كل يوم يطلع الشغل وهي قاعدة فى البيت مرتاحة ومروقة ..
قعد يفكر..
اعمل ايه ..
نفسه يرتاح شوية زيها

طلع له عفريت ،
قاله : أطلب وأتمنى ..

قاله : أتمنى أكون مكان مراتى يومين بس ،

قال العفريت : أمرك ،

دخلوا ناموا وصحيوا الصبح
كل واحد مكان الثاني ..

صحي هو من ٥ الفجر

جهز الفطار وعمل السندوتشات ولبس العيال

ومراته صحيت ٦.٣٠

شربت القهوة وراحت الشغل

هو قاعد ينظف البيت ويلمع العفش ويجهز الغدا
رجعوا العيال من المدرسة ومراته رجعت من الشغل ،

هو جهز الغدا
ومراته والعيال أتغدوا وقاموا

مراته دخلت نامت

وقعد هو يدرس للعيال

صحيت مراته ،

وهو عمل شاي عالمغرب ومعه الكيك

وبعدين قام يغسل الكوبيات وينظف ..
وحضر العشاء

رجعت مراته اتعشوا ودخلت تنام ،
وهو قعد ينظف و يغسل مكان العشاء حتى الساعة ١٢
من غير ما يسمع كلمة حلوة

ولا كلمة 😭😭😭

دخل ينام وهو يفكر إنه هيصحى يعمل كل االشغل تاني يوم من ٥ الفجر 😱

قعد يصرخ وينادي على العفريت
قاله : أبوس رجليك رجعني
مش قادر أتحمل يوم تاني

قاله العفريت : هرجعك بس مش دلوقتى 😨

قاله ؛ اومال امتى؟

قاله : بعد ٩ شهور..

لأنك حامل ياحلو .

 

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