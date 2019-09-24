تبادل أدوار

واحد زهقان من مراته

كل يوم يطلع الشغل وهي قاعدة فى البيت مرتاحة ومروقة ..

قعد يفكر..

اعمل ايه ..

نفسه يرتاح شوية زيها

طلع له عفريت ،

قاله : أطلب وأتمنى ..

قاله : أتمنى أكون مكان مراتى يومين بس ،

قال العفريت : أمرك ،

دخلوا ناموا وصحيوا الصبح

كل واحد مكان الثاني ..

صحي هو من ٥ الفجر

جهز الفطار وعمل السندوتشات ولبس العيال

ومراته صحيت ٦.٣٠

شربت القهوة وراحت الشغل

هو قاعد ينظف البيت ويلمع العفش ويجهز الغدا

رجعوا العيال من المدرسة ومراته رجعت من الشغل ،

هو جهز الغدا

ومراته والعيال أتغدوا وقاموا

مراته دخلت نامت

وقعد هو يدرس للعيال

صحيت مراته ،

وهو عمل شاي عالمغرب ومعه الكيك

وبعدين قام يغسل الكوبيات وينظف ..

وحضر العشاء

رجعت مراته اتعشوا ودخلت تنام ،

وهو قعد ينظف و يغسل مكان العشاء حتى الساعة ١٢

من غير ما يسمع كلمة حلوة

ولا كلمة 😭😭😭

دخل ينام وهو يفكر إنه هيصحى يعمل كل االشغل تاني يوم من ٥ الفجر 😱

قعد يصرخ وينادي على العفريت

قاله : أبوس رجليك رجعني

مش قادر أتحمل يوم تاني

قاله العفريت : هرجعك بس مش دلوقتى 😨

قاله ؛ اومال امتى؟

قاله : بعد ٩ شهور..

لأنك حامل ياحلو .