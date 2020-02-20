تحشم أمام الأموات.. حقيقية علمية!

لو قيل ذلك قبل العام ٢٠١٩ لاعتبر ضربا من الجنون.. بل و ربما يتهم قائله بالإلحاد... غير أنه ثبت علميا أخيرا أن الميت يسمع بوضوح تام نبأ وفاته... يسمع البكاء و النحيب.. يسمع الدعوات و كلمات الوداع !!!

بل ولو كانت عيناه مفتوحتان حينها فمن المؤكد أنه يرانا أمامه بكل وضوح ...

جامعة ستوني بروك للطب و مقرها نيويورك فجرت واحدة من أكثر قنابل علم ما بعد الموت جنونا و إثارة....

ففي دراسة علمية هي الأحدث والأكثر دقة.. تبين لكبار الباحثين فيها أن المخ يتوقف عن العمل بمجرد الوفاة.. أو بعدها بدقائق... و هذا كان متعارف عليه منذ زمن..

لكن جديد الدراسة أثبت أن توقف المخ يكون بنسبة تقارب ٩٥ في المائة.. تشمل كل مراكز رد الفعل والمراكز الحيوية الرئيسية كالتنفس والنبض والحركة وغيرها... لكن مراكز السمع والإبصار علي وجه الدقة تستمر في إعطاء إشارات لفترات طويلة بعد الوفاة تجاوزت بضع ساعات..

نفس الإشارات التي تعطيها المراكز نفسها للشخص الحي... الميت يسمعنا حوله بكل وضوح.. يرانا حوله بجلاء تام.. لكنه أصبح حبيس نفسه.. انعدمت عنده الحركة و ردود الفعل... لا يستطيع الرد عليك.. لا يستطيع الحركة تجاهك... لكنه يراك و يسمعك تماما كما لو كان حيا.....

لكن.... هل يري الميت من حوله فقط؟!!

أم يري أشياء لا نراها أبدا...

في بحث من جامعة ميتشيجين University of Michigan تؤكد الدكتورة Jimo Borjigin أن الإنسان قبيل الموت بلحظات يرى أشياء مجهولة!!!!

وعندما قام فريق البحث بمراقبة نشاط الدماغ لدى عدد من البشر لحظة الموت وجدوا نشاطاً غير عادي في المنطقة البصرية من الدماغ!

لقد سجل العلماء من هذه الجامعة إشارات بواسطة الأقطاب الكهربائية لقياس تقلّبات الكهربية في الدماغ Electroencephalogram EEG صادرة من عدد من البشر خلال الموت، و تبين أن نشاطاً زائداً في منطقة الإبصار في الدماغ يدل على أن الميت يرى أشياء مذهلة تؤدي لحدوث هذا النشاط، ولكن لم يتعرف العلماء حينها على نوعية الصور التي يراها من يشرف على الموت.

و تبين من صور المسح بالرنين المغنطيسي الوظيفي نشاطاً زائداً في منطقة الإبصار، مما يدل على أن الكائن الذي يشرف على الموت يرى أشياء غريبة لحظة الموت.

ما نوعية الأشياء التي يراها الميت؟؟؟

أجابت دراسة لاحقة لجامعة ميتشيجن مؤكدة أن إشارات مركز الإبصار في المخ لحظة الاحتضار تكون بشكل أقوي بكثير جدا من الاشارات الطبيعية.. و تقارب الإشارات التي يعطيها مركز الإبصار في المخ حين التعرض لوميض قوي جدا... يبدوا أن الميت يري حينها أشياء عالية الإضاءة بشكل غير طبيعي...

يراها بوضوح و جلاء تام تفسره الإشارات القوية التي يعطيها مركز الإبصار في المخ بأن هناك موجات ضوئية عالية القوة والوضوح.

يبدوا أن الوميض هذا.... المصحوب بإشارات قوية جدا لمركز الإبصار في المخ حين الاحتضار... هو لظهور كائنات نورانية عالية الإضاءة جدا... بشكل لا يمكن للكائن الحي العادي أن يراها.. ولكن لا يراها إلا من أصبح بصره اليوم حديد...

إذا يدور حوار ما بين الكائنات عالية النور و الإضاءة و بين الميت..او علي وجه الدقة نفس الميت.... اثناء احتضاره.. ولذا كان لا بد أن يحتفظ الميت بخواص السمع و الإبصار إلي حين...