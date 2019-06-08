تدريب أكلة لحوم البشر

رجـل من أكَـلة لحـوم البشـر، أخـذ ابنـه الصغـير معـه لكـي يدربـه على الصـيد.

فاختبئا خلـف صخـرة كبـيرة على طـرف الطريـق.

بعـد قليـل مرت فـتاة هزيلـة جـداً تكاد لا تقـوى على المشي من شـدة الهزال، فقال الابـن: هذه نصـيدها ونأكلها. فأجاب الأب: لا يا إبـني. هذه لحمها قلـيل بالكاد يكفـيك لوحـدك. دعـها تمـر. بعـد قلـيل مرت فـتاة سميـنة جـداً تكاد لا تـقـوى على المشي من ضخامتـها، فقال الابـن: هـذه نصيـدها ونأكلها. فأجاب الأب: لا يا إبـني. هذه كلهـا شـحم ودهـن وليس فيها لحـم. دعـها تمـر. بعـد قليـل مرت فـتـاة ممشـوقة القـوام، متـناسـقة الأعضـاء، رائعة الجـمال، تقـفـز في الطريق كالغـزال. فقال الابن: هـذه نصـيدها ونأكلـها. فأجاب الأب: لا يا إبني. هـذه نصيدها ونأخـذها معـنا إلى البيـت، ونأكـل أمـك.