ترامب يغير موقفه من قضية خاشقجي.. ماذا قال؟

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه غير راض عن موقف السعودية من وفاة جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب مساء السبت: قد نحصل على مزيد من الإجابات حول قضية خاشقجي بحلول الثلاثاء. وفق قناة الجزيرة.

وقال: أريد أن أبقي الكونغرس في الصورة وسأعمل معهم بخصوص قضية خاشقجي.

وبين انه سيتصل بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

: ما رأيكم.. ماذا تتوقعون أن يكون موقفه؟