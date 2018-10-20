ترامب يغير موقفه من قضية خاشقجي.. ماذا قال؟
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه غير راض عن موقف السعودية من وفاة جمال خاشقجي.
وأضاف ترامب مساء السبت: قد نحصل على مزيد من الإجابات حول قضية خاشقجي بحلول الثلاثاء. وفق قناة الجزيرة.
وقال: أريد أن أبقي الكونغرس في الصورة وسأعمل معهم بخصوص قضية خاشقجي.
وبين انه سيتصل بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
: ما رأيكم.. ماذا تتوقعون أن يكون موقفه؟
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