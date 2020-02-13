منشور 13 شباط / فبراير 2020 - 12:23 ضرب بضرب مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند أحمد فهمي يجري عملية جراحية ثانية قريبًا.. تعرف على السبب! الحكومة اللبنانية ستصدر تعميماً حول القيود على حركة رؤوس الأموال خلال الأيام القادمة نيسان تخفض سقف توقعات عوائدها بنسبة 43% متأثرة بتراجع المبيعات تضرب حبيبها الضخم في الشارع.. فبماذا رد- فيديو في الستينات كان سعرها 4 جنيهات إسترلينية...لوحة لـ«فان جوخ» لـلـبـيـع بـ17 ملـيـون دولار Loading content ...