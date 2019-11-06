تعرف على ألوان الخيانة؟

عندما تحب المرأة لا تفكر في الخيانة ..

وعندما يخون الرجل لا يفكر في الحب !

( 1 )

لون الخيانة أسود

هكذا أتخيله...

ربما لأنها لا تعيش ولا تنمو

إلا في الظلام

( 2 )

لدي قناعة تامة

بأن ليس كل الذين يخونون .. لا يحبون

ولا كل الذين يحبون .. لا يخونون

فالبعض يخون برغم الحب

والبعض يحب برغم الخيانة

( 3 )

عندما تخون المرأة

تغمض عينيها

كي تقتل أحدهم في داخلها

وعندما يخون الرجل

يفتح عينيه

كي يحتقر إحداهن أمامه

( 4 )

إذا كان الانتقام

مفتاح الخيانة عند المرأة

فـ الرغبة

مفتاح الخيانة عند الرجل

( 5 )

ترى

ما طعم الخيانة ؟

وما رائحتها ؟

للخيانة طعم .. لا يتذوقه إلا الخائنون

وللخيانة رائحة .. لا يشمها إلا المخلصون

( 6 )

تبدأ الخيانة

بهزة خفيفة تحرك الغرائز

وتنتهي بزلزال قوي

يهدم كل الأشياء الجميلة

( 7 )

عندما تخون إنسانا خانك

فأنت إنسان .. خائن

وعندما تخون إنسان أخلص لك

فأنت إنسان .. قاتل

( 8 )

فأحقر أنواع الخيانة

خيانة رجل خائن لامرأة وفية

وأصعب أنواع الخيانة

خيانة رجل مخلص لامرأة خائنة

( 9 )

في معظم الأوقات

بعد الخيانة

تبكي المرأة

ويندم الرجل

( 10)

حاول

أن تسقي جذور الوفاء في أعماقك

كي لا تخسر بالخيانة

ما كسبته بالحب

( 11 )

اسألوا الذين خانوا

ماذا خسروا حين خانوا ؟

* لكاتبها