تعرف على ألوان الخيانة؟

عندما تحب المرأة لا تفكر في الخيانة ..
وعندما يخون الرجل لا يفكر في الحب !
( 1 )
لون الخيانة أسود
هكذا أتخيله...
ربما لأنها لا تعيش ولا تنمو
إلا في الظلام
( 2 )
لدي قناعة تامة
بأن ليس كل الذين يخونون .. لا يحبون
ولا كل الذين يحبون .. لا يخونون
فالبعض يخون برغم الحب
والبعض يحب برغم الخيانة
( 3 )
عندما تخون المرأة
تغمض عينيها
كي تقتل أحدهم في داخلها
وعندما يخون الرجل
يفتح عينيه
كي يحتقر إحداهن أمامه
( 4 )
إذا كان الانتقام
مفتاح الخيانة عند المرأة
فـ الرغبة
مفتاح الخيانة عند الرجل
( 5 )
ترى
ما طعم الخيانة ؟
وما رائحتها ؟
للخيانة طعم .. لا يتذوقه إلا الخائنون
وللخيانة رائحة .. لا يشمها إلا المخلصون
( 6 )
تبدأ الخيانة
بهزة خفيفة تحرك الغرائز
وتنتهي بزلزال قوي
يهدم كل الأشياء الجميلة
( 7 )
عندما تخون إنسانا خانك
فأنت إنسان .. خائن
وعندما تخون إنسان أخلص لك
فأنت إنسان .. قاتل
( 8 )
فأحقر أنواع الخيانة
خيانة رجل خائن لامرأة وفية
وأصعب أنواع الخيانة
خيانة رجل مخلص لامرأة خائنة
( 9 )
في معظم الأوقات
بعد الخيانة
تبكي المرأة
ويندم الرجل
( 10)
حاول
أن تسقي جذور الوفاء في أعماقك
كي لا تخسر بالخيانة
ما كسبته بالحب
( 11 )
اسألوا الذين خانوا
ماذا خسروا حين خانوا ؟
* لكاتبها