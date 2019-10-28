تعرف على سر الاسفنجات في السيارات الكورية؟

سأل احدهم: منذ انتشار السيارات الكورية الجنوبية وأنا ألاحظ وجود إسفنجة زرقاء مستطيلة الشكل على طرازاتهم الجديدة، فما هو سرها يا ترى؟

الاجابة:

بعد الاستفسار هنا وهناك، اتضح بأن الإسفنجة الزرقاء أهم مما نعتقد، حيث أن شركات السيارات تضعها على الأبواب لأسباب عملية، إذ تحمي بها جوانب السيارة من التضرر أثناء نقلها إلى الوكلاء.

الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، حيث حتى بعد شراء السيارة بأشهر طويلة نجد الإسفنجات متواجدة على الأبواب من دون نزعها، وهو تصرف له أسباب منطقية أيضاً.

يترك أصحاب السيارات الكورية هذه الإسفنجات بسبب مواقف الركن الضيقة، إذ أن إبقاءها عليها يحمي الأبواب من الخدوش والانبعاجات في بعض المواقف، وهو ما أثبت فاعليته عند التجربة على أرض الواقع، ما يفسر انتشار الظاهرة في كوريا الجنوبية.

وهناك تفسير آخر بحسب مواطنين كوريين، إذ يقولون أن السيارات الجديدة تمثل حالة اجتماعية، وإبقاء الناس للإسفنجات الزرقاء دلالة على أنهم فريدين من نوعهم، وهو ما ينطبق أيضاً على مواطني الدول العربية. اليس كذلك؟